 Tamirhaneden dünya şampiyonluğuna – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Tamirhaneden dünya şampiyonluğuna

    Tamirhaneden dünya şampiyonluğuna

    Sivas'ta yaşayan ve tamirhanede çalışarak 2016 yılında 'de Avrupa Şampiyonu olan Turan Aris, Macaristan'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

    Sivaslı sporcusu 20 yaşındaki Turan Aris, 3 kez Türkiye şampiyonu ve 2016 yılında 51 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Tamirhanede çalışarak büyük başarılar elde eden genç sporcu, 3-12 Kasım tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Sabahın erken saatlerinde tamirhanede işbaşı yapan Aris, mesai bitiminin ardından spor salonuna giderek hocası Ekrem Aris eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa şampiyonu sporcu Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor. 2016 yılında Avrupa şampiyonu olduğunu ifade eden Turan Aris, "Muay Thai 51 kiloda büyük erkeklerde Avrupa şampiyonu oldum. İstiklal Marşı'mızı söylettim, ülkemizi en iyi şekilde temsil ettim. Gurur verici bir şey. 3 Kasım'da başlayıp 12 Kasım'da bitecek olan Dünya Şampiyonası Macaristan'ın Budapeşte kentinde olacak. 54 kilogram K1 Rules'de ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi düşünüyorum. Hayallerim için inşallah dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. Yine İstiklal Marşı'mızı söyletmek istiyorum. Allah'ın izni ile de bu olacak. Avrupa şampiyonu olduk. İnandık oldu. Bir de dünya şampiyonu olursak Türkiye'yi temsil edebilirsek çok iyi olacak. Haftanın 7 günü turnuvaya çalıştım. Sabah koşusu olsun, akşam antrenman olsun... İş yerinde atölyede motor bölümünde çalışıyorum" dedi.

    Öğle saatlerinde tamirhanede boş kaldığı vakitlerde çalıştığı ağırlıklarla dünya şampiyonasına hazırladığını ifade eden Aris, "Orada kendime ağırlık yaptım piston olsun, egzoz olsun onlardan boş kaldığım zaman kendim bir nevi çalışmış oluyorum. İnanılmaz diye bir şey yok. İnanan herkes yapabilir. Avrupa şampiyonu oldum. Türkiye şampiyonu oldum. Yaklaşık 4 yıldır Türkiye şampiyonuyum. 3 yıldır ülkemi temsil ediyorum. Zor olan bir şeyi başarmak gurur verici bir şey. Avrupa şampiyonu olduysam inanıyorum dünya şampiyonu da olabilirim. Ve olacağız inşallah. İstiklal Marşı'mızı söyletip geleceğiz inşallah" diye konuştu. Başarılı sporcunun antrenörü Ekrem Aris ise, "Macaristan'da yapılacak olan dünya şampiyonasına iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Sporcumuz atölyede çalışıyor. Kendisi o zor şartlarda antrenmanlarına aksatmadan gelip devam ediyor. İnşallah ay-yıldızlı bayrağımızı Macaristan'da dalgalandıracaktır. İşten çıkınca doğruca antrenmana geliyor" ifadelerini kullandı.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:56
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