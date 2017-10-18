Tamirhaneden dünya şampiyonluğuna
Sivas'ta yaşayan ve tamirhanede çalışarak 2016 yılında Muay Thai'de Avrupa Şampiyonu olan Turan Aris, Macaristan'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.
Öğle saatlerinde tamirhanede boş kaldığı vakitlerde çalıştığı ağırlıklarla dünya şampiyonasına hazırladığını ifade eden Aris, "Orada kendime ağırlık yaptım piston olsun, egzoz olsun onlardan boş kaldığım zaman kendim bir nevi çalışmış oluyorum. İnanılmaz diye bir şey yok. İnanan herkes yapabilir. Avrupa şampiyonu oldum. Türkiye şampiyonu oldum. Yaklaşık 4 yıldır Türkiye şampiyonuyum. 3 yıldır ülkemi temsil ediyorum. Zor olan bir şeyi başarmak gurur verici bir şey. Avrupa şampiyonu olduysam inanıyorum dünya şampiyonu da olabilirim. Ve olacağız inşallah. İstiklal Marşı'mızı söyletip geleceğiz inşallah" diye konuştu. Başarılı sporcunun antrenörü Ekrem Aris ise, "Macaristan'da yapılacak olan dünya şampiyonasına iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Sporcumuz atölyede çalışıyor. Kendisi o zor şartlarda antrenmanlarına aksatmadan gelip devam ediyor. İnşallah ay-yıldızlı bayrağımızı Macaristan'da dalgalandıracaktır. İşten çıkınca doğruca antrenmana geliyor" ifadelerini kullandı.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:56
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Londra'dan kovuldu!
Toplam 2
Yorum
**UEFAKUPALI KADIKOEYKUPALI** adama kontrat yaparken iyi,sonra tazminat isteyince kötü, öyleyse kontratin anlami ne?tff terim olayi icinde trde her kulüb icin gercerli
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Bir galibiyetle bu iş biter
Toplam 7
Yorum
thebarbaros beşiktaş monaco'ya top oynatmadığı için monaco oynayamadı. yoksa iyi takım olduğu bir gerçek
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Gomis'in ezeli rakip sevgisi!
Toplam 11
Yorum
GS Gomis suana kadar gordugum turkıyeye gelmıs en iyi santrafor daha once hagıler alexler geldı ama onlar orta saha oyuncusuydu.
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