Döküm ustasıydı, karateci yetiştirmeye başladı

Sanayide dökümhanede çalıştığı dönemde karate ile ilgilenen 53 yaşındaki Doğan Deveci, 1988 yılında spor salonu açtı. Gündüz döküm ustalığı yapan gece de karate ile ilgilenmeye devam eden Deveci, 1991'de antrenörlük belgesini aldıktan sonra dökümcülüğü bıraktı ve sporcu yetiştirmeye yöneldi. Deveci, yaptığı açıklamada, karateye 19 yaşında kötü alışkanlıklara yönelmemek için başladığını, gün geçtikçe ilgisinin arttığını, daha sonra ise döküm ustalığını bırakarak sadece bu spora yöneldiğini anlattı. İlk dönemde gündüz sanayide akşam ise spor salonunda çalıştığını kaydeden siyah kuşak sahibi Deveci, şöyle konuştu:

"Hedefimde, gönlümde böyle bir spor salonu açmak vardı. Ben de bunun için gece gündüz çalıştım, hedefime ulaştım. Sanayide çalışırken her türlü zorluğu gördüm ama bu beni hedefimden alıkoymadı. Hiçbir zaman vazgeçmedim. Dökümhanede kazandığım parayı spora yatırdım. Yatırım yapmaya da devam edeceğim. Sanayiden çıkıp salonuma geldiğimde önce temizliğini yapıyordum. Daha sonra orada biraz çalışıp evime gittiğimde huzurlu bir şekilde uyuyabiliyordum. Bu keyif de bana yetiyordu zaten."

"AMACIM İSTİKLAL MARŞIMIZI DÜNYAYA DUYURMAK"

Spor salonu açtığından bu yana birçok sporcu yetiştirdiğini, tüm sporcularıyla gurur duyduğunu dile getiren Doğan Deveci, son olarak sporcusu Mehmet Batuhan Özdemir'in 2016'daki Liselerarası Dünya Oyunları'nda ikinci olduğunu, halen Ankara'da Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti. Deveci, Mehmet Batuhan Özdemir'in 25-29 Ekim'de İspanya'daki Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda yer alacağını ifade ederek, şunları aktardı:

"Amacım İstiklal Marşımızı dünyaya duyurmak. Hedefim yeni şampiyonlar yetiştirmek, 2020 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara sporcu yetiştirmek. Bunun için en iyi şekilde çalışıyoruz. Sporcum şu anda Dünya Şampiyonası için kampta. Bunun keyfini, hazzını milyonlar verseler tadamazsın."