Atıcılık Dünya Kupası başlıyor

Atıcılık Dünya Kupası final yarışmaları Hindistan'da yapılacak. Başkent Yeni Delhi'de 23 Ekim Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ekim Pazartesi gününe kadar sürecek finallerde Dünya Kupası müsabakalarında kendi branşlarında en iyi 8 sporcu yer alacak