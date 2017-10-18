 Atıcılık Dünya Kupası başlıyor – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Dünya Kupası başlıyor

    Atıcılık Dünya Kupası başlıyor

    Organizasyonda Türkiye'yi 50 metre tabanca kategorisinde Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tüfek kategorisinde ise Ömer Akgün temsil edecek.

    Dünya Kupası final yarışmaları Hindistan'da yapılacak. Başkent Yeni Delhi'de 23 Ekim Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ekim Pazartesi gününe kadar sürecek finallerde Dünya Kupası müsabakalarında kendi branşlarında en iyi 8 sporcu yer alacak

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atıcılık Dünya Kupası başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.