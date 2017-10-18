Atıcılık Dünya Kupası başlıyor
Organizasyonda Türkiye'yi 50 metre tabanca kategorisinde Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tüfek kategorisinde ise Ömer Akgün temsil edecek.
Atıcılık Dünya Kupası final yarışmaları Hindistan'da yapılacak. Başkent Yeni Delhi'de 23 Ekim Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ekim Pazartesi gününe kadar sürecek finallerde Dünya Kupası müsabakalarında kendi branşlarında en iyi 8 sporcu yer alacak
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:33
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Herkes Ozan'ı konuşuyor ama...
Toplam 5
Yorum
alex10 ben de fbliyim bende memnun deilim ama bu antrenman tekniğinden deil kadro yapılandırılmasından kadro baştan yanlış kardeşim.
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Rıza Çalımbay'dan ilk sözler
Toplam 5
Yorum
ÖNDER SİVASSPOR SİKE SURECİNDE RIZA HOCA TAKIMIN BASINDAYDI. DEMEKKİ SİVASSPOR SİKEYLE ALAKASI YOKTUR TRABZONLULAR...DEMEKKİ RIZA HOCAY SEÇTİNİZ
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Rıza Çalımbay Trabzon'da
Toplam 47
Yorum
Ts 61 Riza kimya trabzonspor da ne isivar memlekette adammi kalmadi utanin trabzonu yönetenler hami ünal tolunaydan akcaydan vs
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