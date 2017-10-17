Ümraniye hedefi 12’den vurdu
Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk Takımı, Paralimpik Okçuluk Yarışması’nda birinciliği göğüsleyerek şampiyonluk koltuğuna oturdu.
Türk Ata sporu okçuluğu gelecek nesillere sevdirmek ve bu alanda başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla harekete geçen Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk Takımı Ümraniye Kent Ormanı İzcilik ve Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Doğada Geleneksel Paralimpik Okçuluk Yarışması'nda şampiyon olarak dereceye girdi. 70'i aşkın spor kulübüne bağlı 518 engelli ve engelsiz yarışmacı yarıştığı Doğada Geleneksel Paralimpik Okçuluk Yarışması'nda Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk Takımı'ndan Abdullah Şener birinci olurken, Remzi Kökçe ikinci ve Cemil Yılmazlı üçüncü olarak büyük bir başarı elde etti.
Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk Takımı sporcuları, Bayanlar Paralimpik Okçuluk Yarışması'nda birinci ve ikinciliği göğüslerken; genç erkeklerde yedincilik ve dokuzunculuk, genç bayanlarda ise beşinci ve sekizincilik başarıları elde etti. Büyük erkekler kategorisinde, beşincilik başarısını yine Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk Takımı sporcusu kaparken, ilk yirmide yine Ümraniyeli dört sporcu yer aldı. Büyük bayanlar kategorilerinde de altıncılık, sekizincilik ve dokuzunculuk başarısını da Ümraniye Belediyesi Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcuları göğüsledi. Türkiye İzcilik Federasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Talimhane Geleneksel Okçuluk Okulu tarafından yarışmalarda dereceye giren yarışmacılara madalyaları takdim edildi.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:36
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İlk aday Terim
Toplam 13
Yorum
Hüseyin KARADENİZ Fatih TERİM ile kazanılan veya kazanılacak puanları dahi istemiyorum. alınırsa Trabzonsporu bırakacak kadar. Ertuğrul SAĞLAM 10 Numara olur
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Nasıl bir derbi izleyeceğiz?
Toplam 24
Yorum
Nazım Galatasaray 4-0
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Ekim ayında sezon finali
Toplam 15
Yorum
muhittin bence gs nın fenerbahçeyi yenme ihtimali yok zaten...maç 02 dir...
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