Ümraniye hedefi 12’den vurdu

Türk Ata sporu okçuluğu gelecek nesillere sevdirmek ve bu alanda başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla harekete geçen Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk Takımı Ümraniye Kent Ormanı İzcilik ve Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Doğada Geleneksel Paralimpik Okçuluk Yarışması'nda şampiyon olarak dereceye girdi. 70'i aşkın spor kulübüne bağlı 518 engelli ve engelsiz yarışmacı yarıştığı Doğada Geleneksel Paralimpik Okçuluk Yarışması'nda Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk Takımı'ndan Abdullah Şener birinci olurken, Remzi Kökçe ikinci ve Cemil Yılmazlı üçüncü olarak büyük bir başarı elde etti.

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk Takımı sporcuları, Bayanlar Paralimpik Okçuluk Yarışması'nda birinci ve ikinciliği göğüslerken; genç erkeklerde yedincilik ve dokuzunculuk, genç bayanlarda ise beşinci ve sekizincilik başarıları elde etti. Büyük erkekler kategorisinde, beşincilik başarısını yine Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Okçuluk Takımı sporcusu kaparken, ilk yirmide yine Ümraniyeli dört sporcu yer aldı. Büyük bayanlar kategorilerinde de altıncılık, sekizincilik ve dokuzunculuk başarısını da Ümraniye Belediyesi Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcuları göğüsledi. Türkiye İzcilik Federasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Talimhane Geleneksel Okçuluk Okulu tarafından yarışmalarda dereceye giren yarışmacılara madalyaları takdim edildi.