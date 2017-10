Büyük bir heyecanla başlayan Uluslararası Deniz Festivali ve Yelken Yarışı The Bodrum Cup, 105 yelkenli tekne ile Kisebükü etabı için Karaada açıklarında toplandı. Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı yarışlarda yelkenleri açan yarışmacılar renkli görüntüler oluşturdu. Yarışları, Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve protokol üyeleri yarışları yakından takip etti. The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras yarışlara yoğun bir ilgi olduğunu belirterek "29 yıl önce bu işe karar verdiğimizde gulet turizminin gelişim potansiyelini görmüştük. Koylar şahane, personel süngercilik ve denizcilikten gelme yemekleri harika. Bunu yelkenlerle süsleyelim istedik; turizme katkı olsun.Rüzgarı kullanırsak sezonumuzu 12 aya çekebiliriz diye düşündük. Her yıl ekim ayında düzenlenen The Bodrum Cup sayesinde Bodrum'un her mevsim güzel olduğunu gösteriyoruz. Seneye hedefi İstanbul'a çekiyoruz. 30. yılı İstanbul'dan başlatmak istiyoruz. Akdeniz'in en büyün yarışı olmak üzere yol çıktık, bunu başaracağız" dedi.Muğla Valisi Esengül Civelek ise yarışmacılara başarılar dileyerek böyle büyük bir organizasyonun Bodrum'da olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.Bodrum-Kisebükü etabının ardından The Bodrum Cup'ın 2'cisi Etabı Kisebükü-Bodrum olacak. Bodrum-Yalıkavak ardından Yalıkavak-Gümüşlük etabıyla 29'uncu The Bodrum Cup sona erecek.