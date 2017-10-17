Türkiye’nin en büyük yelken yarışı start aldı
Akdeniz'in en büyük deniz festivali ve yelken yarışlarından biri olan The Bodrum Cup, yelken tutkunlarını 29'uncu kez Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir araya getirdi. Yüzlerce teknenin Ege Denizi'nde açtığı yelkenler renkli görüntülere sahne oldu.
Rüzgarı kullanırsak sezonumuzu 12 aya çekebiliriz diye düşündük. Her yıl ekim ayında düzenlenen The Bodrum Cup sayesinde Bodrum'un her mevsim güzel olduğunu gösteriyoruz. Seneye hedefi İstanbul'a çekiyoruz. 30. yılı İstanbul'dan başlatmak istiyoruz. Akdeniz'in en büyün yarışı olmak üzere yol çıktık, bunu başaracağız" dedi.
Muğla Valisi Esengül Civelek ise yarışmacılara başarılar dileyerek böyle büyük bir organizasyonun Bodrum'da olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.
Bodrum-Kisebükü etabının ardından The Bodrum Cup'ın 2'cisi Etabı Kisebükü-Bodrum olacak. Bodrum-Yalıkavak ardından Yalıkavak-Gümüşlük etabıyla 29'uncu The Bodrum Cup sona erecek.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:06
-
Tekelioğlu: "Yazıklar olsun diyorum"
Toplam 11
Yorum
fbli adam zorlamı kontrat imzalattı size vereceksiniz tazminatını
-
Stoper almak şart
Toplam 7
Yorum
maksut yilmaz Sadece stoper alirsaniz gelecek yillarda heba olur. Takimin her yerinde ariza var. Sag bek sol bekde lazim... ama siz transfer yapmayin siz
-
Konya'dan açıklama: O saldırganların...
Toplam 5
Yorum
eleman adamlari mahkeme serbest birakmis, sen stadina almasan nolur ki? otobüste ucan tekme atan serbest kaliyosa, 2 tokat nedirki? hicbirsey.
Türkiye’nin en büyük yelken yarışı start aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.