The Bodrum Cup başladı
Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde bu yıl 29'uncu kez start alacak yelken yarışları, geleneksel kampana çanının çalınmasıyla başladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Palmarina Bodrum'un sponsorluğunda The Bodrum Cup Uluslararası Deniz Festivali'nin bu yıl 29'uncusu düzenleniyor. Dün akşam Trafo Bodrum'da, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Gündüz Nalbantoğlu ve sponsorların temsilcilerinin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, "Hedefi İstanbul'a çekmeyi düşünüyoruz artık. Biraz kabımızdan çıkmamız gerekiyor. Bodrum'dan gidebilecek olan küçük teknelerimiz ile birlikte belki 5, belki 10 belki de daha fazla gulet ile ile 30'uncu yılımızı İstanbul'dan başlatmak istiyoruz. Bu yılki yarışların da iyi geçmesini diliyorum" dedi. Basın toplantısının ardından Mandalin Bar'da açılış kokteyli düzenlendi. Açılış kokteylinde The Bodrum Cup Onursal Başkanı Aras, Organizasyon Komitesi Başkanı Uysal, Bodrum Belediye Başkan Vekili Niyazi Atare ve sporsor firmaların temsilcileri ile birlikte, geleneksel kampana çanını çalarak, yarışların resmi olarak startını verdi. Yelken yarışlarına katılanlar, gece boyunca eğlenerek, keyifli anlar geçirdi. Bugün yarışlar saat 12.00'de Bodrum-Kissebükü etabıyla başlayacak.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:26
-
G.Saray'da Volkan Demirel endişesi
Toplam 9
Yorum
olmalı. bir gs lı olarak bunu düşünüyoruz. yine bu gs düşmanını ortaya atıp gs yı germeye çalışıyorsunuz. gs işine gücüne bakmalı. gs yın işi iyi oynayıp sahada fb yi nasıl yenerim
-
Ersun Yanal'ı odadan kovdu!
Toplam 29
Yorum
M.Duran Ersun yanal büyük kulüp Antrenörü değil ,sade şampiyonluk hedefi olmayan Anadolu takımların da Antrenör olur..
-
Aykut Kocaman: Galatasaray'ın işi zor
Toplam 29
Yorum
aslan beşiktaş maçında sahanın yıldızı hakemdi aynı performansı gösterirse GS yi yenersiniz belki...
The Bodrum Cup başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.