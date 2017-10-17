Taekwondo'da Bayraklı'nın gururu oldular

Bayraklı Belediyesi Taekwondo takımı, geçtiğimiz günlerde Kemalpaşa’da düzenlenen Taekwondo minikler İzmir şampiyonasında yine derece elde etti. Şampiyonada 36 kiloda yarışan Buket Arslan birinci, Eylül Yamaç ikinci, Faikcan Memiş üçüncü oldu.

Bayraklı Belediyesinin çeşitli takımlarında mücadele eden sporcular, katıldıkları turnuva ve şampiyonlarda derece almaya devam ediyor. Güreş takımından sonra taekwondo takımı sporcuları minikler, İzmir şampiyonasından madalyayla ayrıldı. Şampiyonada 36 kiloda yarışan Buket Arslan birinci, Eylül Yamaç ikinci, Faikcan Memiş ise üçüncülüğü elde ederek yüzleri güldürdü. Öte yandan Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün yılda üç kez düzenlediği teakwondo kuşak terfi sınavına 120 sporcu katıldı. 5-16 yaş arası taekwondo kursiyerleri için 4 ayda bir düzenlenen kuşak sınavı Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda gerçekleşti. Temel teknik, poomse, ellik çalışması, müsabaka ve genel kültür alanında teste tabi tutulan 120 taekwondocunun ter döktüğü sınavda sporcuları aileleri yalnız bırakmadı. Özellikle anneler çocuklarını maç sırasında meraklı gözlerle takip etti. Antrenör Seyit Öcek ve Ali Demirci, Türkiye Taekwondo Federasyonu faaliyet programında yer alan kuşak sınavında beyazdan sarı kuşağa, yeşilden mavi kuşağa, kırmızıdan kırmızı siyah kuşağa terfi etme hakkı kazanan sporcularla yakından ilgilendi. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, belediye sporcularının elde ettiği başarılarla gururlandıklarını belirterek, "Sporcularımızın katıldığı her turnuvadan ya da şampiyonadan madalya ile ayrılıyor. Bu noktaya kolay gelmedik. Belediyemiz kurulduktan sonra spor alt yapımızı oluşturmak için çalıştırmalar yaptık. İlçemize çok sayıda spor tesisi kazandırdık. Kurslar düzenlemeye başladık. Tüm bunların sonucunda da başarılar gelmeye başladı. Belediye olarak spora ve sporcuya elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi.

