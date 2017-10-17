Antrenörünün hayalini öğrencisi gerçekleştirdi

Ebru Kaplan (24), antrenörü Zafer Taner'in Giresun'da açtığı kursta satranç oynamayı öğrendi. Taner'in 10 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitirmesi üzerine Ebru Kaplan, o gün antrenörünün santranç merkezi kurma hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Ebru Kaplan, yurt içinde katıldığı turnuvalarda elde ettiği derecelerle milli takıma kadar yükseldi. Milli sporcu, kurduğu satranç eğitim merkeziyle de antrenörünün hayalini gerçekleştirmeyi başardı. Ebru Kaplan, yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda kuzeninden etkilenerek satranca ilgi duymaya başladığını söyledi. Genç sporcu, daha sonra bir okulda açılan satranç kursuna katıldığını dile getirdi. Katıldığı turnuvalarda çeşitli dereceler elde ettiğini, milli takıma kadar yükseldiğini belirten Ebru Kaplan, 2017 Türkiye Kadınlar Şampiyonası'nda ikinci olduğunu aktardı.

"Antrenörümün hayalini gerçekleştirdiğim için mutluyum"

Ebru Kaplan, başarılarının devamı için azimli ve disiplinli çalışmayı hiç bırakmadığını kaydederek, şöyle devam etti: "Antrenörümü kaybedince hayatımda yeni bir sayfa açtım. Bir satranç merkezi açmayı ve bu sporun yayılmasını istiyordu. Antrenörümü kaybettiğim gün, hayalini kurduğu satranç merkezini açabilmek için mücadeleme başladım. Üniversite hayatım boyunca satranç dersi verip, birikim yaptım. Üniversiteyi bitirince satranç merkezini açtım. Şu anda 20 öğrencim var. Her sene bu sayının artacağını düşünüyorum. Antrenörümün yarım kalan hayalini gerçekleştirdiğim için çok mutluyum."

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da Ebru Kaplan'ın Giresun'dan Türk satrancına katılmış genç bir sporcu olduğunu, akademik hayatına da başarıyla devam ettiğini kaydetti.