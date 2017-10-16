Ayşe Begüm Onbaşı rüzgarı Eskişehir’de de esti
Aerobik cimnastiğin altın kızı Ayşe Begüm Onbaşı Eskişehir'de yapılan CimnastLig 3. hafta mücadelesi ve Federasyon Kupasından da Manisa Büyükşehir Belediyespor formasıyla 3 birincilik elde etti
Türkiye'nin ve Akhisar'ın gururu olan 2016'da Güney Kore'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 15-17 yaş grubunda altın madalyayla ülkemize dönen ve ardından geçen ay içerisinde İtalya'nın Ancona şehrinde düzenlenen organizasyonda 15-17 yaş yıldızlar kategorisinde altın madalya ile dönen Ayşe Begüm Onbaşı bu defa Eskişehir'den 3 birincilikle döndü. 13-15 Ekim 2017 tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenen Federasyon kupasında Manisa Büyükşehir Belediyespor forması ile tek bayan, çift ve trio kategorisinde yarışan Ayşe Begüm Onbaşı 3 kategoride de birinci oldu. Tek bayanda kendisi, çift kategorisinde Mehmet Ercoş ile trio kategorisinde ise Mehmet Ercoş ve Deniz Şahin ile birlikte birinci olan Ayşe Begüm Onbaşı 19-22 Ekim tarihlerinde Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde düzenlenecek Plovdiv Open Cup turnuvasında Türkiye'yi temsilen tek bayan ve çiftlerde yarışacak.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:42
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Kendisine oynuyor
Toplam 14
Yorum
Murat Nihayet bu söz konusu oldu... Bir frikik atacak diye 90 dakika katlanılıyor bu adama... ne pres, ne top kapma hiçbirşey yok...
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Kendisine oynuyor
Toplam 14
Yorum
Fbli Gitmek isteyen adamı zorla burda tutarsan sonuç bu fiko herseyi bildiğini sanıyor
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Mehmet Ekici şoku!
Toplam 2
Yorum
Cenk Ne oynadında 2.derece yırtık oluştu,yatmaya mı geldin sen bize,zaten geçen sezon yarım devre oynamadın hiçmi bakmadın kendine be kardeşim
Ayşe Begüm Onbaşı rüzgarı Eskişehir’de de esti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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