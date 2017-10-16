 Ayşe Begüm Onbaşı rüzgarı Eskişehir’de de esti – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Ayşe Begüm Onbaşı rüzgarı Eskişehir’de de esti

    Ayşe Begüm Onbaşı rüzgarı Eskişehir’de de esti

    Aerobik cimnastiğin altın kızı Ayşe Begüm Onbaşı Eskişehir'de yapılan CimnastLig 3. hafta mücadelesi ve Federasyon Kupasından da Manisa Büyükşehir Belediyespor formasıyla 3 birincilik elde etti

    Onbaşı 19-22 Ekim tarihlerinde Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde düzenlenecek Plovdiv Open Cup turnuvasında Türkiye'yi temsilen tek bayan ve çiftlerde yarışacak. Aerobik cimnastikte CimnastLig 3. hafta mücadelesi ve Federasyon Kupası müsabakaları, Eskişehir'de yapıldı. Yenikent Spor Salonu'ndaki organizasyona, 14 ilden 40 kulübün 315 sporcusu katıldı.

    Türkiye'nin ve Akhisar'ın gururu olan 2016'da Güney Kore'de düzenlenen Aerobik Dünya Şampiyonası'nda 15-17 yaş grubunda altın madalyayla ülkemize dönen ve ardından geçen ay içerisinde İtalya'nın Ancona şehrinde düzenlenen organizasyonda 15-17 yaş yıldızlar kategorisinde altın madalya ile dönen Ayşe Begüm Onbaşı bu defa Eskişehir'den 3 birincilikle döndü. 13-15 Ekim 2017 tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenen Federasyon kupasında Manisa Büyükşehir Belediyespor forması ile tek bayan, çift ve trio kategorisinde yarışan Ayşe Begüm Onbaşı 3 kategoride de birinci oldu. Tek bayanda kendisi, çift kategorisinde Mehmet Ercoş ile trio kategorisinde ise Mehmet Ercoş ve Deniz Şahin ile birlikte birinci olan Ayşe Begüm Onbaşı 19-22 Ekim tarihlerinde Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde düzenlenecek Plovdiv Open Cup turnuvasında Türkiye'yi temsilen tek bayan ve çiftlerde yarışacak.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ayşe Begüm Onbaşı rüzgarı Eskişehir’de de esti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.