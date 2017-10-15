53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu Diego Ulissi kazandı!

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017) 6. ve son etabı İstanbul'da tamamlandı. TUR 2017'nin kazananı genel klasman lideri UAE Emirates'ten Diego Armando Ulissi oldu. 6. etabı, son sprint kısmında 4 etabı kazanan Sam Bennett kaza yaparak yerde kalınca Trek–Segafredo takımından Edward Theuns kazandı.

Final etabının startını, Kurtköy'deki Intercity İstanbul Park yarış pistinden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Bisikletçiler, İstanbul etabında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerek 143,7 kilometrelik parkuru Sultanahmet Meydanı'nda tamamladı.

TÜRKİYE TARİHİNDE İLK!

53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 166 kilometrelik parkurda yapılan Selçuk-İzmir arasındaki 5. etabında Türk bisikleti için unutulmaz anlar yaşanmıştı... Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre dün son 1 kilometrede müthiş bir atak yapan Türkiye Milli Takımı'ndan Ahmet Örken, 4:06.51'lik derecesiyle tekerlek farkı ile ikinci oldu. Bu dereceyle birlikte ilk defa bir Türk bisikletçi, World Tour kategorisindeki bir turda etabın kürsüsüne çıktı.

2. olduğu yarışın ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Örken, "Genel klasmandan çok, etaplarda kürsüye çıkmak için buradayız. Podyumda olabiliyorsak, yarış da kazanabiliriz. Kendimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı. "Bu sezon yaptıklarıma ben bile inanamıyorum" diyen milli sporcumuz, "hemen her yarışımda kürsüye çıktım. Torku Şeker ile iyi yarışlara katıldık ve buraya da çok iyi hazırlandık" şeklinde konuştu.