Sharapova Çin'de yarı finalde
Rus tenisçi Maria Sharapova, Çin'de katıldığı Tianjin Açık Tenis Turnuvası'nda İsviçreli Stefanie Voegele'yi 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasında mücadele eden Sharapova, çeyrek finalde dünya klasmanında 196. sırada yer alan Voegele'yi 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.
Bu yıl katıldığı tek grand slam olan ABD Açık'a dördüncü turda veda eden 30 yaşındaki Rus tenisçi, 15 aylık doping cezasının ardından ilk kez bir turnuvada yarı finale çıkma başarısını gösterdi.
Sharapova, yarı finalde 3 numaralı seribaşı ve geçen yılın şampiyonu Çinli Shuai Peng ile karşılaşacak.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:04
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Mecnun Bence ıkısıde güzel futbolcu En iyi şekilde ülkemizi temsil edıyorlar Bize yakışan sadece başarilar dilemek
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44istanbul TFF FB'ye yakisir!!! Ayni karakterler nasil olsa!
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israfil17 Eger Barca bu parayi veriyorsa bence cok akillica bir kontrat uzatma isi degil. Bugün Messi Messi olduysa bunu Barca`ya borcludur. Adamlar altyapiya alip ilgilenip bu hale getirdiler eger su an sadece parayi düsünüyorsa bence yol versinler. Barcadan gittikten sonrada bir Messi devri kapanir kesinlikle baska yerde Barca`da oynadigi gibi oynayamaz. Söyle bir bakin örnekleri cok. Ronaldinho, Eto bunlar gittikleri yerde kesinlikle bir dünya yildizi olarak kalamadilar.
Sharapova Çin'de yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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