GÖRÜSME ODASINA

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi 61 federasyon başkanı ile görüşmelere başlıyor. Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın talimatıyla tüm başkanların görüşmeye çağrıldığı ve yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi isteneceği öğrenildi. Spor Bakanlığı'nın, tüm federasyon başkanlarıyla yaptıkları harcamalar ve gelecek dönemlerdeki planlarını da görüşeceği ifade edildi.