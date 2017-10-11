 GÖRÜSME ODASINA – Fotomaç – 11 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    GÖRÜSME ODASINA

    GÖRÜSME ODASINA
    GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi 61 federasyon başkanı ile görüşmelere başlıyor. Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın talimatıyla tüm başkanların görüşmeye çağrıldığı ve yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi isteneceği öğrenildi. Spor Bakanlığı'nın, tüm federasyon başkanlarıyla yaptıkları harcamalar ve gelecek dönemlerdeki planlarını da görüşeceği ifade edildi.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:30
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    GÖRÜSME ODASINA haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.