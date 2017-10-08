BÜYÜK BAŞARI!

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından 4'ü toprak 4'ü asfalt olmak üzere değişik yerlerde yapılan Avrupa Ralli Şampiyonası'nda mücadele eden Castrol Ford Team Türkiye, organizasyonu 153 puan toplayarak birinci sırada bitirerek Avrupa şampiyonu oldu.

Düzenlenen organizasyonda şampiyon olduklarını açıklayan Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı yaptığı açıklamada, "Şampiyon olduk. Gerçekten çok zor oldu. Özellikle buradaki 4 gün çok zor geçti. 2 puanla gitti, 3 puanla geldi, geldi gitti ama şampiyon olduk" ifadelerini kullandı.



HELİKOPTER DÜŞTÜ!

Letonya'da bugün sona eren olan Avrupa Ralli Şampiyonası'nda helikopter kazası meydana geldi.



Yarışın son gününde organizasyona ait havadan görüntü çeken ekibin de içinde bulunduğu helikopter, piste düştü. Henüz düşüş nedeni belli olmayan kaza üzerine ambulanslar gönderilerek müdahalede bulunuldu.







Kaza, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Yarış için şampiyonada bulunan Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı , kazanın kendileri için bir sorun oluşturmadığını söyledi. Bostancı, çok zor koşullarda devam eden yarışta 11'inci etap sırasında organizasyon helikopterinin düştüğünü belirtirken, "Ambulans ve itfaye ekipleri kaza yerine sevk edildi ve müdahalede bulundu. Helikopter kazası nedeniyle etap turu da durduruldu. Olay çok taze. Ölen, yaralan var mı kaç kişidir, bilgi alamıyoruz. Bizi etkileyen bir durum yok. Yarışın bitmesine 3-4 etap var. Yarış sarkmaz ama bu etabın iptal olması bizim aleyhimize tezahur etti. Yani şampiyonluktan 2'nciliğe düşebiliriz, öyle bir ihtimal var" diye konuştu.



