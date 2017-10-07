Millilerden tekvandoda 2 madalya daha
Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nın üçüncü gününde Türkiye, 2 bronz madalya kazandı.
Şampiyonanın son gününde, 7 Türk tekvandocu madalya mücadelesi verecek. Erkekler 61 kiloda Mehmet Erdoğan, 65 kiloda Talha Enes Kanber, +65 kiloda Ali Kirazlı, bayanlar 55 kiloda Ceyda Akagündüz, 59 kiloda Rojin Cumcu, +59 kiloda Ekin Su Öner ile Ayselnur Sağlık tatamiye çıkacak.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:11
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
Toplam 7
Yorum
eseslı son 13 yılda türkıyede butun alt yapıda torpil oluyor haketmeyen kışiler futbolcu yapılıyor zengın cocukdan topcu olmaz
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LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 80
Yorum
berkay okayın yerine ozan olabilir
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FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Toplam 5
Yorum
marasli basariksizda hemen istifa öylemi. almanyada daum türkiye niye basarisiz anlatti. buda yönetimim sucu degil eger futbolcular 3 ayriliyorsa
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