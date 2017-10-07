Millilerden tekvandoda 2 madalya daha

Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nın üçüncü gününde Türkiye, 2 bronz madalya kazandı.

Avrupa Tekvando Federasyonu (WTE) tarafından Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen ve 42 ülkeden 467 sporcunun mücadele ettiği Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde 9 milli tekvandocu tatamiye çıktı. Bayanlar 47 kiloda Esma Nur Ersoy ile erkekler 49 kiloda Ömer Yasin Orhan bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldular.



Şampiyonanın son gününde, 7 Türk tekvandocu madalya mücadelesi verecek. Erkekler 61 kiloda Mehmet Erdoğan, 65 kiloda Talha Enes Kanber, +65 kiloda Ali Kirazlı, bayanlar 55 kiloda Ceyda Akagündüz, 59 kiloda Rojin Cumcu, +59 kiloda Ekin Su Öner ile Ayselnur Sağlık tatamiye çıkacak.

