 Milliler tarih yazıyor – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    Milliler tarih yazıyor

    Milliler tarih yazıyor
    Arjantin'deki Dünya Yıldızlar Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden Makaralı Yay Milli Takımı, finale çıktı. Gökhan Demirbaş, Emircan Haney ve Bünyamin Yankaç'tan oluşan ay-yıldızlı ekip, sırasıyla Avustralya, İngiltere ve Meksika'yı yıktı. Milliler, yarın finalde ABD ile karşılaşacak.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:23
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