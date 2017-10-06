Milliler tarih yazıyor

Arjantin'deki Dünya Yıldızlar Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden Makaralı Yay Milli Takımı, finale çıktı. Gökhan Demirbaş, Emircan Haney ve Bünyamin Yankaç'tan oluşan ay-yıldızlı ekip, sırasıyla Avustralya, İngiltere ve Meksika'yı yıktı. Milliler, yarın finalde ABD ile karşılaşacak.