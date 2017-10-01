Gelibolu Maratonu bugün koşuluyor

Turkcell’in ana sponsorluğundaki maraton “Barış için Koşuyoruz” sloganıyla bugün gerçekleşecek. Yarışa toplam 10 bin kişi katılacak

TÜRKİYE'nin 'Barış' temalı ilk ve tek maratonu bugün koşulacak. 10 bin kişi 'Barış için Koşuyoruz' sloganıyla Gelibolu Yarımadası'nda mücadele edecek. Organizasyonda maraton, yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu yapılacak. Turkcell Gelibolu Maratonu'nda profesyonel atletlerin katılacağı 42 kilometrelik parkur Morto Koyu'ndan başlayacak. Alçıtepe Köyü'nden geri dönecek atletler 2 tur atıp Morto Koyu'ndaki noktada parkuru tamamlamış olacaklar. TURkCELL Gelibolu Maratonu'nda bu sene ünlü isimler de yer alacak. Dünya şampiyonu atletimiz Mizgin Ay, radyo programcısı Kadir Çöpdemir, eski futbolcu Pascal Nouma, sunucu Burcu Esmersoy ve Ceyhun Yılmaz da koşuya katılacak. Yarışmacıların ve halkın katılımı ile ödül töreni 13.00'te gerçekleşecek.