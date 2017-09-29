 Mete için tarihi sınav – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    Mete için tarihi sınav

    Mete için tarihi sınav
    MİLLİ okçumuz Mete Gazoz, 2-8 Ekim tarihleri arasında Arjantin'de dünya sınavına çıkacak. Mete, 7 gün sürecek Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:48
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