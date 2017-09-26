Milli wushucular Rusya yolcusu
Dünya Büyükler Wushu Şampiyonası yarın Rusya'da başlayacak.
Kazan kentinde düzenlenecek ve 3 Ekim'de sona erecek şampiyonada, Türkiye 11 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Şampiyonaya katılacak milli takım, bu akşam Kazan'a gidecek. Türkiye Wushu Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Dünya Büyükler Wushu Şampiyonası'na iyi hazırlandıklarını belirterek, "Hedefimizi her zaman yüksek tutuyoruz. Dünya şampiyonluğu kazanmak istiyoruz." dedi.
Akyüz, yaptığı açıklamada, Rusya'nın ev sahipliğindeki şampiyonada 11 sporcuyla yer alacaklarını belirterek, "Dünya şampiyonu olabilecek kalitede sporcularımız var. Sanda kategorisindeki 3 erkek sporcumuz, Çin Milli Takımı ile antrenman yaptı. Taolu kategorisinde ise Çin'in en iyi antrenörleriyle özel antrenmanlar yaptık. Eğer hakemler sıkıntı yaratmazsa başarılı olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 10:43
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İDDAA GERİ ADIM ATTI
Toplam 1
Yorum
ultra 35 Daha indereceksiniz oranları 13. hafta 1.5 a düşer..
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"WENGER'İ KASTETTİM"
Toplam 22
Yorum
Fb'li Bir fenerbahçeli olarak yonetimdeki bazi yoneticileri bizde kiiyoruz. Hepsi toplansa bir Ali Koç yapmaz!
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Devler takipte
Toplam 4
Yorum
yorum 2 birazda beceri var ama yetenekli süper öngörülü oyunu iyi okuyan bi yıldız değil aslada olamaz abartmayın insanları ki işlerini yapsınlar
Milli wushucular Rusya yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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