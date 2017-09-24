 NUR'DAN ALTIN İREM'DEN BRONZ – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    NUR'DAN ALTIN İREM'DEN BRONZ

    NUR'DAN ALTIN İREM'DEN BRONZ
    FAS'IN Rabat şehrinde düzenlenen 2017 Dünya Grand Prix 2. Seri müsabakalarında milli tekvandocu Askari altın, ise bronz madalya kazandı. Nur Tatar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanesine 40 puan daha yazdırdı.
    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:02
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