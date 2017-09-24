Eskrimde bronz madalya
Hollanda'da düzenlenen Uluslararası Eskrim Satellite Turnuvası'nda milli sporcu Enver Yıldırım, erkekler kılıç kategorisinde bronz madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Amsterdam'da gerçekleştirilen organizasyonda Enver, 32'lik tablo müsabakasında Alman Lukas Reuller'i 15-7 yenerek 16'lık tabloya kaldı.
Bu turda Kolombiyalı Luis Cortez Vila'yı 15-4 mağlup eden milli sporcu, çeyrek finalde de Macar Tamas Galgoczy engelini 15-13'le geçerek adını yarı finale yazdırdı.
Yarı finalde İtalyan Francesco D'armiento'ya 15-14 yenilen Enver, bronz madalyanın sahibi oldu.
Uluslararası Eskrim Satellite Turnuvası'nda dün milli sporcu Martino Minuto, erkekler flöre kategorisinde altın madalya kazanmıştı.
Turnuvaya iki sporcuyla katılan Türkiye, organizasyonu birer altın ve bronz madalyayla tamamladı.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:43
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İşte Beşiktaş'ın verilmeyen golü
Toplam 64
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİ İki sezonki AVANTA penaltı ve gollerinize sayın
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MAHMUT USLU MAHKEMEYE VERİLİYOR
Toplam 34
Yorum
İnadına küçük FENERLİ.!! Salı günü Tv karşısına geç, hakem ve takım izle, sonra ben niye avrupada yokum diye kendine sor. Tamammı, fazla söze hacet varmı !!!
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3 MAÇ CEZA ALABİLİR!
Toplam 33
Yorum
GSLİİİİİ İki sezondur hakemlerden şikayetiniz yoktu sesiniz çıkmıyordu
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