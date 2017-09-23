Nur’dan altın, İrem’den bronz madalya

Fas’ın Rabat şehrinde düzenlenen Grand Prix 2. Seri müsabakalarının ilk gününde Milli tekvandocu Nur Tatar Askari altın, İrem Yaman ise bronz madalya kazandı.

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Fas'ın Rabat şehrinde düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda 40 puan veren Grand Prix 2. Seri müsabakalarının ilk gününde 6 Türk sporcu mücadele etti.



Bayanlar 67 kiloda tatamiye çıkan son Dünya Şampiyonu Nur Tatar Askari, seri başı olduğu organizasyonda ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Kostarika'dan Kathrine Alvarado'yu, çeyrek finalde İngiltere'den Lauren Williams'ı, yarı finalde Fildişi Sahili'nden Ruth Gbagbi'yi ve finalde son Olimpiyat Şampiyonu Güney Kore'den Hyeri Oh'u mağlup ederek altın madalya kazandı. Milli tekvandocu, bu başarısıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanesine 40 puan daha yazdırdı.



Bayanlar 67 kiloda mücadele eden bir diğer Milli tekvandocu İrem Yaman, ilk turda İtalyan Nicole D'Angelo'yu, ikinci turda Özbekistan'dan Nigora Tursunlukova'yı çeyrek finalde İsveç'den Elin Johansson'u mağlup ettikten sonra yarı finalde Güney Kore'den Hyeri Oh'a yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.



İlk gün mücadele eden diğer sporculardan 67+ kiloda Nafia Kuş çeyrek final, Sude Bulut ilk tur, erkekler artı 80 kiloda Serdar Yüksel ve Ali Sarı ilk turda yenilerek madalyanın uzağında kaldı. Grand Prix 2. Seri müsabakalarının ikinci gününde Türkiye adına bayanlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve İpek Çidem tatamiye çıkacak.