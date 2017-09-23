Nur’dan altın, İrem’den bronz madalya
Fas’ın Rabat şehrinde düzenlenen Grand Prix 2. Seri müsabakalarının ilk gününde Milli tekvandocu Nur Tatar Askari altın, İrem Yaman ise bronz madalya kazandı.
Bayanlar 67 kiloda tatamiye çıkan son Dünya Şampiyonu Nur Tatar Askari, seri başı olduğu organizasyonda ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Kostarika'dan Kathrine Alvarado'yu, çeyrek finalde İngiltere'den Lauren Williams'ı, yarı finalde Fildişi Sahili'nden Ruth Gbagbi'yi ve finalde son Olimpiyat Şampiyonu Güney Kore'den Hyeri Oh'u mağlup ederek altın madalya kazandı. Milli tekvandocu, bu başarısıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanesine 40 puan daha yazdırdı.
Bayanlar 67 kiloda mücadele eden bir diğer Milli tekvandocu İrem Yaman, ilk turda İtalyan Nicole D'Angelo'yu, ikinci turda Özbekistan'dan Nigora Tursunlukova'yı çeyrek finalde İsveç'den Elin Johansson'u mağlup ettikten sonra yarı finalde Güney Kore'den Hyeri Oh'a yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.
İlk gün mücadele eden diğer sporculardan 67+ kiloda Nafia Kuş çeyrek final, Sude Bulut ilk tur, erkekler artı 80 kiloda Serdar Yüksel ve Ali Sarı ilk turda yenilerek madalyanın uzağında kaldı. Grand Prix 2. Seri müsabakalarının ikinci gününde Türkiye adına bayanlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve İpek Çidem tatamiye çıkacak.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:06
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"Ersun Yanal istifa"
Toplam 10
Yorum
EMİR61. MUHARREM USTA BUNDAN SONRA SEN ÇALARSIN ERSUN YANAL OYNAR,İYİ BİR İKİLİ OLDUNUZ,ÇALMAK İSTEMİYORSAN KOV ŞU ERSUN YALANI.
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Trabzonspor'da Fatih Terim bombası
Toplam 37
Yorum
shadow Trabzon bu lig ten kovulması lazım ben bir Trabzonluyum bu utanç verici tablo bitsin
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Maç sonu ilginç olay!
Toplam 11
Yorum
NURETTİN TAK DENENMİŞ HOCADA ISRAR ETMEYİN.HATASINI ARAMAYIN.TRABZONDA OLUŞU HATA.TRABZONLU HOCALARI GÖNDERDİNİZ OLACAĞI BUYDU.HERKES BİLDİĞİ İŞİ YAPSIN.
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