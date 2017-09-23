Eskrimde altın madalya
Hollanda'da düzenlenen Uluslararası Eskrim Satellite Turnuvası'nda milli sporcu Martino Minuto, altın madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Amsterdam'da gerçekleştirilen organizasyonda erkekler flöre kategorisinde yarışan Minuto, Hollandalı rakibi Wouter Prommel'i 64'lük tablo müsabakasında 15-5 mağlup etti.
Turnuvada 32'lik tabloda bir başka Hollandalı Dirk Jan van Egmond'u 15-11, 16'lık tablo müsabakasında İngiliz Rhys Melia'yı 15-8 yenen milli sporcu, çeyrek finalde Kanadalı Alex Lim'i 15-8'lik skorla geçerek yarı finale kaldı.
Minuto, yarı finalde Belçikalı Stef de Greef'i 15-9, finalde de İtalyan Filippo Guerra'yı 15-11 mağlup ederek şampiyon oldu.
Turnuvada yarın bir diğer milli sporcu Enver Yıldırım, kılıç kategorisinde madalya için mücadele edecek.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:35
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
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