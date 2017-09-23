Eskrimde altın madalya

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Amsterdam'da gerçekleştirilen organizasyonda erkekler flöre kategorisinde yarışan Minuto, Hollandalı rakibi Wouter Prommel'i 64'lük tablo müsabakasında 15-5 mağlup etti.

Turnuvada 32'lik tabloda bir başka Hollandalı Dirk Jan van Egmond'u 15-11, 16'lık tablo müsabakasında İngiliz Rhys Melia'yı 15-8 yenen milli sporcu, çeyrek finalde Kanadalı Alex Lim'i 15-8'lik skorla geçerek yarı finale kaldı.

Minuto, yarı finalde Belçikalı Stef de Greef'i 15-9, finalde de İtalyan Filippo Guerra'yı 15-11 mağlup ederek şampiyon oldu.

Turnuvada yarın bir diğer milli sporcu Enver Yıldırım, kılıç kategorisinde madalya için mücadele edecek.