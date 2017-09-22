 Dünya Hava Oyunları'na talibiz – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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HEPSİ
    22 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Dünya 'na talibiz

    Dünya Hava Oyunları'na talibiz
    TÜRKİYE 2020 FAİ Dünya Hava Oyunları'na talip oldu. THK Başkanı , "1.Dünya 'nı ilk olarak 1997 yılında biz organize ettik. Başka adaylar da var. Biz de galip çıkabiliriz. 25 Ekim civarında Lozan'da bütün üye ülkelerinin katılımıyla bir toplantı olacak ve ay sonuna kadar sonuç açıklanacak" dedi.
    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:54
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