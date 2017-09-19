Rüzgarla dans ettiler

Oli Spor Kulübü ve Playmaker Sports & Entertainment tarafından organize edilen, Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde düzenlenen 'Maximum Kiteboard Turkish Open' yarışları Freestyle etabı ve U13, U15 Teşvik yarışları Akyaka Kite Beach'te gerçekleşti. Büyük ilgi çeken mücadeleler sonunda Freestyle kadınlarda Çisil Özen, erkeklerde ise Enç Özen şampiyonluğa ulaştı.