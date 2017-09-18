Okçulukta 4 madalya

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lviv kentinde organize edilen yarışmada, klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, klasik yay kadınlarda da Yasemin Ecem Anagöz, altın madalya elde etti.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı ikinci sırayı alırken, Yasemin Ecem Anagöz, Aybüke Aktuna ve Büşranur Coşkun'un bulunduğu Klasik Yay Kadın Takımı ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu arada, Türk Hava Yolları, birinci olan sporculara Avrupa için bilet hediye etti.