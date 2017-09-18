Okçulukta 4 madalya
Klasik Yay Okçuluk Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında Ukrayna'da katıldığı Zolota Osin Yarışması'nda 4 madalya kazandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lviv kentinde organize edilen yarışmada, klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, klasik yay kadınlarda da Yasemin Ecem Anagöz, altın madalya elde etti.
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı ikinci sırayı alırken, Yasemin Ecem Anagöz, Aybüke Aktuna ve Büşranur Coşkun'un bulunduğu Klasik Yay Kadın Takımı ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Bu arada, Türk Hava Yolları, birinci olan sporculara Avrupa için bilet hediye etti.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:47
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Ali Koç başkanlık için harekete geçti
Toplam 26
Yorum
fbmm alex antrenör de olarak gelse seneye o tribün de boş yer kalmaz bu sene de biraz iyi işler yapsın fener haftaya bjkyi yenersek iyi olur
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Beşiktaş'tan dev adım
Toplam 10
Yorum
BERFİN 2017 model Burhan ALTINTOP !
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Ali Koç başkanlık için harekete geçti
Toplam 26
Yorum
ne farkı yahu " bir farkla " ben senin Fenerbahçe' li olduğuna emin değilim. Aziz ' e sonsuz teşekkür. Ama artık yeter. Bırakmazsa, zorlar bıraktırırlar
Okçulukta 4 madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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