'Sokakta Satranç Var' projesi yapıldı

Maçka Sanat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, satranç oynadı.

TSF Altyapı Geliştirme Grubu Başantrenörü Yakup Erturan, burada yaptığı açıklamada, "Sokakta Satranç Var etkinliği ile bu sporu tanıtmak ve aynı zamanda satrancın her yerde oynanabileceğini göstermek istedik. Bu proje kapsamında belli tarihler arasında sokaklarda satranç etkinlikleri düzenleyeceğiz." diye konuştu.

TSF, satrancı sokağa taşıdığı projeyle, farklı yaş gruplarına bu sporu sevdirmeyi hedefliyor.







