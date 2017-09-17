 'Sokakta Satranç Var' projesi – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    'Sokakta Satranç Var' projesi

    'Sokakta Satranç Var' projesi

    Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) "Sokakta Satranç Var" projesi kapsamında İstanbul'da düzenlenen etkinlik, satrançseverlerin katılımıyla yapıldı.

    Maçka Sanat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, satranç oynadı.

    TSF Altyapı Geliştirme Grubu Başantrenörü Yakup Erturan, burada yaptığı açıklamada, "Sokakta Satranç Var etkinliği ile bu sporu tanıtmak ve aynı zamanda satrancın her yerde oynanabileceğini göstermek istedik. Bu proje kapsamında belli tarihler arasında sokaklarda satranç etkinlikleri düzenleyeceğiz." diye konuştu.

    TSF, satrancı sokağa taşıdığı projeyle, farklı yaş gruplarına bu sporu sevdirmeyi hedefliyor.



    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:32
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