'Sokakta Satranç Var' projesi
Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) "Sokakta Satranç Var" projesi kapsamında İstanbul'da düzenlenen etkinlik, satrançseverlerin katılımıyla yapıldı.
Maçka Sanat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, satranç oynadı.
TSF Altyapı Geliştirme Grubu Başantrenörü Yakup Erturan, burada yaptığı açıklamada, "Sokakta Satranç Var etkinliği ile bu sporu tanıtmak ve aynı zamanda satrancın her yerde oynanabileceğini göstermek istedik. Bu proje kapsamında belli tarihler arasında sokaklarda satranç etkinlikleri düzenleyeceğiz." diye konuştu.
TSF, satrancı sokağa taşıdığı projeyle, farklı yaş gruplarına bu sporu sevdirmeyi hedefliyor.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:32
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Galatasaraylı yöneticiden işte o sözler
Toplam 25
Yorum
eraycan şimdide gsliler mi bjkye gönderime başladı geçen sene fb bu sene gs ligde hangi takım güçsüz daha lig yeni başladı kim çıkışa geçse bjk olmu
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''Artık kadınlar da futbol konuşuyor''
Toplam 3
Yorum
Bi futbol kalmıştı El atmadığınız
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Garry taraftarı çıldırttı
Toplam 2
Yorum
cimbomlu adam ilk 10 dakikada tam 3 net pozisyona girdi. mükemmel bir futbolcu ve çok memnunuz. rodrigez beklentilerimizin çok üzerinde oynuyor
'Sokakta Satranç Var' projesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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