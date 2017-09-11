 Türkiye kürekte 2’nci – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Türkiye kürekte 2’nci

    Türkiye kürekte 2’nci
    Balkan Kürek Şampiyonası'nın son gününde 2'si altın 7 madalya kazanan Türk Milli Takımı, organizasyonu Yunanistan'ın ardından 2. tamamladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğinde Haliç'te düzenlenen organizasyonda 7 ülkeden 221 sporcu yarıştı.
    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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