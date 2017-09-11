Biga'nın kurtuluş kutlamaları
Çanakkale'nin Biga ilçesinin kurtuluşunun 95'inci yıldönümü kutlamaları "Kurtuluş Trap Atışları" ile başladı.
Ödüllerin verilmesinin ardından temsili olarak Başkan Işık da eline silahı aldı ve skeet atışı yaptı. Atıştan sonra konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Biga'mızın kurtuluşunun 95. yıldönümünü kutluyoruz. Trap atışlarımızla kutlamalarımız başladı. Bizim için Biga'mızın düşman işgalinden kurtuluşunu her yıl daha büyük bir coşkuyla kutlamak önemli bir görev. Bu yılki trap atışlarımızı da kazasız belasız tamamladık. Bu yılki atışları organize eden Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü ve etkinliğe katılan sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:50
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 24
Yorum
ANTEPLİ 24 atıf ı sağ açık oynat hoca çok iyi olmuş atıf kaleye dikine giden adam dır atıf dırardan daha iyi.
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Cimbom'un kulübesi 150 milyon TL
Toplam 25
Yorum
misafir Elinde açık oyuncuların var. 2 tesadüf gol attı diye Tolga mı oynar. Sol taraf koridor gibi. Adamlar korneri bile rahat kullanıp golü attı.
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 24
Yorum
05 İSMAİL SEN NASIL FUTBOLCU OLMUŞSUN ŞAŞIYORUM SANA
Biga'nın kurtuluş kutlamaları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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