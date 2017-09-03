 Simay ile Beste’den 5.’lik – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Simay ile Beste’den 5.’lik

    Simay ile Beste’den 5.’lik
    Japonya'da düzenlenen 470 Dünya Gençler Şampiyonası'nda Fenerbahçe Doğuş Yelken'in milli sporcuları Simay Aslan ve Beste Kaynakçı 50 sporcu arasında 5. oldu. Yönetim iki sporcusunu kutladı.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
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