Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon kürek takımını kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan kürek takımını kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda, Fatih Ünsal ve Mert Kaan Kartal'dan oluşan Hafif Kilo Erkekler İki Tek Takımı'nın şampiyon olması dolayısıyla Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven'e tebrik telgrafı gönderdi.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:23
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
polad sakin ha
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
kartalyasar Emre AKBABA Antalyaspor ptt 1.ligde iken Emreyi Alanyaspora kiraladı orada iki yıl oynadı süper lige çıktı,2yıldır hala oynuyor.Şimdiye kadar gözünüz,aklınız neredeydi.özellikle son 10 yılda Neyi dogru yaptınız.Yuuuh,yuh.
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Yeni Fener geliyor
Toplam 11
Yorum
yumurta gelince.. soldadonun iyi bir araştırma ile alınmadığını şimdi anlamış olduk...hala fernandao diyor..rvp diyor..
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