Milliler namağlup Avrupa şampiyonu

Macaristan’ın Eger şehrinde bugün sona eren 2017 Sualtı Hokeyi Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda Sualtı Hokeyi A Milli Erkek Takımı, final maçında İngiltere’yi 5-3 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Çeyrek finalde Sırbistan'ı 10-0, yarı finalde İspanya'yı 6-2 yenen milliler, final maçının ilk dakikalarında 2-0 öne geçmeyi başardı. Bu avantajını maçın sonuna kadar koruyan milliler sualtında muhteşem bir performans ortaya koyarak güçlü rakibini 5-3 yenmeyi başardı ve Avrupa Şampiyonluğu Kupası'nın sahibi oldu. Sualtı Hokeyi A Milli Erkek Takımı namağlup unvanıyla kazandığı Avrupa Şampiyonluğu'nda ikinci İngiltere, üçüncü ise İspanya'yı 4-2 yenen Fransa oldu. Kadınlar kategorisinde ise Sualtı Hokeyi A Milli Kadın Takımı 5. oldu.



Başkan Şahin Özen: "Mutluluğumuzu kelimelerle tarif edemiyorum"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Gerçekten mutluluğumuzu kelimelerle tarif edemiyorum. Millilerimiz şampiyona boyunca yaptığı maçlarda hiç mağlubiyet almadılar. Sadece ilk maçımızda İngiltere ile berabere kaldık. Namağlup unvanımızla finale yükseldik. Çocuklar, müthiş bir konsantrasyon ve inanç ile maça çıktılar. İngiltere gerçekten güçlü bir rakip. Ancak millilerimiz muhteşem bir performans ortaya koydular ve maçı 5-2 almayı başardılar ve şampiyon oldular" dedi.