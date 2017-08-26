Milliler namağlup Avrupa şampiyonu
Macaristan’ın Eger şehrinde bugün sona eren 2017 Sualtı Hokeyi Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda Sualtı Hokeyi A Milli Erkek Takımı, final maçında İngiltere’yi 5-3 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.
Başkan Şahin Özen: "Mutluluğumuzu kelimelerle tarif edemiyorum"
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Gerçekten mutluluğumuzu kelimelerle tarif edemiyorum. Millilerimiz şampiyona boyunca yaptığı maçlarda hiç mağlubiyet almadılar. Sadece ilk maçımızda İngiltere ile berabere kaldık. Namağlup unvanımızla finale yükseldik. Çocuklar, müthiş bir konsantrasyon ve inanç ile maça çıktılar. İngiltere gerçekten güçlü bir rakip. Ancak millilerimiz muhteşem bir performans ortaya koydular ve maçı 5-2 almayı başardılar ve şampiyon oldular" dedi.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:58
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Salih Uçan İsviçre yolcusu
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Yorum
ugurgunyuz Türkiye de herkes futbol profesörü olmuş, o gitsin bu gitsin şu gelsin..
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Beşiktaş'ta borç açıklandı
Toplam 50
Yorum
BJK 1903 VoLKii1907: ARKADAS EN AZINDAN BIZIM BORCU BASKANIMIZ DELIKANLICA ACIKLANMASINA IZIN VERIYOR AZIZ AGA GIBI YALAN BORC TABLOSU VERMIYORUZ :))
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6 transfer birden!
Toplam 158
Yorum
trftr. yoruldu. messiyle ronaldo gelse birini yedek oturtacak hoca var fener de..
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