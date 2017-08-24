Spor Girişimleri'ne Avrupa yolu açılıyor

Bugüne kadar 30'un üzerinde startup projesine hızlandırıcı programları ile öncülük etmiş olan Sport eXperience ile bu yıl içerisinde ilk spor odaklı inovasyon ve girişimcilik konferansı olan Sportup'ı organize etmiş Sporlab'in bu iş birliği Türkiye'de sporda yenilikçi projelerin hayata geçmesi, yatırım bulması ve bu projelerin global pazarlara açılabilmesi anlamında önem taşıyor. Türkiye ve çevre ülkelerden yatırımcıların da Avrupa'daki hızlı büyüme potansiyeline sahip spor startuplarına yatırım yapmaları artık daha kolay olacaktır.

Türkiye'nin hem spor hem de teknolojiye meraklı bir ülke olduğunu belirten Sporlab'in kurucu ortağı Tolga Şenel "Spor ve teknolojinin iş fırsatları ve inovasyon anlamında verimli bir alan olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda ülke olarak sporda rekabetçi olabilmek adına yenilikçi projeler geliştiren, dinamik bir özel sektöre sahip olmanın vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu perspektiften yola çıkarak İstanbul'da ilk spor ve inovasyon konferansını organize ettik. Spor, startup ve teknoloji topluluklarından gördüğümüz ilgi bizi bu alanda etkinliğimizi artırmak konusunda cesaretlendirdi. Sport eXperience uluslararası iletişim ağı ve deneyimi açısından mükemmel bir partner" diye ekledi.

Sport eXperience'ın kurucusu Arno Hermans ise iletişim ağına Türkiye gibi önemli ve etkili bir ülkeyi dahil etmenin mutluluk verdiğini belirterek sözlerini "Başladığımız günden bu yana spor startuplarının büyümesini desteklemek ve uluslararası etkin bir ağ oluşturmak gibi bir hedefimiz var. Sporlab ile startupları ve onların hedeflerini destekleyebileceğimiz bir partner bulmuş olduk. Bizim için, teknolojiye bu kadar meraklı ve genç nüfusa sahip bir ülkeyi keşfetmemiz için harika bir fırsat" diye sürdürdü.