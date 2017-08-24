Felipe Melo'dan çıldırtan paylaşım
Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, Vardar yenilgisi sonrası Fenerbahçelileri kızdıran bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçelileri kızdırdı.
Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'nin Vardar yenilgisi sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Sarı Lacivertlilere gönderme yaptı.
İşte o paylaşım
Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'nin Vardar yenilgisi sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Sarı Lacivertlilere gönderme yaptı.
İşte o paylaşım
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:20
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