Hatice Kübra İlgün, tekvando şampiyonu
İlgün, Tayland'da yapılmakta olan 29. Üniversitelerarası Yaz Oyunları'nda taekwondo branşında büyük başarıya imza attı. Hatice Kübra İlgün, yedi ay önce büyükler dünya şampiyonasında yenildiği için altın madalyayı kaptırdığı Koreli rakibini bu kez yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:57
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Aykut Kocaman'dan kaleci yorumu
Toplam 8
Yorum
Kaleyi boş mu bıraktın Her şut gol.kale boş. Oyuncular yeniymiş Ya geç bunları. En yeni takım gs ve bjk. Bak nasıl oynuyor adamlar.Sen hala amatör vardarı düşün.
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Aykut Kocaman'dan kaleci yorumu
Toplam 8
Yorum
mehmet Fenerbahçeye iki defansif orta saha ile spor yaptırmak istiyorsan antremanda oynat sportif açılımla. Biz iyi top oynayan takım istiyoruz
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Pepe’nin beraberlik şoku
Toplam 4
Yorum
CCCİHADDD öylede pepe efendi önünde şut çekilirken hep yaptığın gibi arkanı dönme lütfen o şut a kendini siper edip topun önüne geçmelisin
Hatice Kübra İlgün, tekvando şampiyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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