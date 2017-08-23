Hatice Kübra İlgün, tekvando şampiyonu

Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hatice Kübra İlgün, Tayland'da yapılmakta olan 29. Üniversitelerarası Yaz Oyunları'nda taekwondo branşında 57 kilogramda şampiyon oldu.



İlgün, Tayland'da yapılmakta olan 29. Üniversitelerarası Yaz Oyunları'nda taekwondo branşında büyük başarıya imza attı. Hatice Kübra İlgün, yedi ay önce büyükler dünya şampiyonasında yenildiği için altın madalyayı kaptırdığı Koreli rakibini bu kez yenerek altın madalyanın sahibi oldu.