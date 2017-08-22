1071 Malazgirt ruhu dönüyor
1071’i ve Malazgirt’i yeniden gündeme taşımak istediklerini belirten Bilal Erdoğan, “Bu durum, yeni Türkiye’nin kimliğinin oluşmasında önemli rol oynayacak. Malazgirt, 21. yüzyılda bizim için önemli bir referans noktası olacaktır” diye konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Okçular Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından dün Malazgirt Zafer Kutlamaları düzenlendi. Organizasyon öncesi yapılan basın toplantısında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Malazgirt ve 1071'in yeni Türkiye'nin kimliğinin oluşmasında önemli rol oynayacağını belirten Erdoğan, "Malazgirt'i önemli bir hedef olarak belirlemek istiyoruz. Nasıl ki, son 15 yılda Çanakkale milletimizin ortak kimliğinin parçası olarak yeniden gündemimizi belirler bir hale geldiyse; Malazgirt'i de Türkler'in büyük bir ümmetin önemli bir unsuru haline gelişinin miladı olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.
BÜYÜK ONUR DUYUYORUZ
"Bizim milli kimliğimiz, Çanakkale gibi önemli parçalarından bir tanesi olarak idrak edilmeye başlanacak" diye Bilal Erdoğan, "Okçular Vakfı olarak bunun ön adımını atmaktan büyük onur duyuyoruz. İnşallah gençlerimiz, dünyada birçok çalkantının yaşandığı, birçok belirsizliğin hakim olduğu bu dönemde Türkiye'nin yine İslam ümmetinin en önemli aktörü olarak büyük işler yapacaktır. Türkiye'nin zulümlere karşı duracağı ve adaleti temin etmek için çalışacağı bu 21. yüzyılda inşallah Malazgirt bizim için önemli bir referans noktası olacaktır" açıklamasında bulundu.
GENÇLERİMİZ İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Malazgirt Zafer Kutlamaları kapsamında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, önemli mesajlar yolladı. Malazgirt'in bir fetih ruhu olduğunun altını çizen Bakan Osman Aşkın Bak, "Çanakkale ruhunu taşıyan yüz binlerce gencimizi Çanakkale'ye götürdük. Bizler belki bu fırsatı yakalayamadık ama şimdi gençlerimiz bu fırsatı yakaladılar. Yüz binlerce genç, bakanlığımız, belediyeler, sivil toplum kuruluşları tarafından Çanakkale'ye götürüldü. Oradaki ruhu yaşadılar. Ben inanıyorum ki, bu süreçte Malazgirt'te başlayan bu hareket, heyecan ve Anadolu'nun fetih ruhunu gençlerimiz orada idrak ederek, Türklerin Anadolu'ya gelişi ile neler başardığını ve neler yaptığını ve cihan imparatorluğuna doğru yürüdüğünü idrak edecekler. Malazgirt, bir fetih ruhudur, sürecin başlangıcıdır" sözlerini sarfetti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 26 AĞUSTOS'TA MALAZGİRT'TE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malazgirt'te 26 Ağustos'ta yapılacak etkinliklere de değinen Osman Aşkın Bak, "Orada gerçekleştirilecek okçuluk ve etnospor etkinlikleriyle gençlerimizin manevi havayla beraber fetih ruhunu kazanmalarıyla geleceğe daha güçlü bir şekilde yürüyeceğimize inanıyorum. Gençlerimizin ne kadar kutlu bir topluluktan geldiklerini anlamaları için önemli bir süreç. Tüm dünyaya şunu göstermeliyiz. Biz bin yıldır bu topraklardayız. Gidecek başka yerimiz yok" diye konuştu.
FATİH SULTAN MEHMET'İN KABRİNE TOPRAK BIRAKTILAR
Konuşmaların ardından Bakan Osman Aşkın Bak ile Bilal Erdoğan ve beraberindekiler, Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyaret etti. Burada dua edildikten sonra Malazgirt'ten getirilen toprağı serpildi.
OKÇULARA TAŞ ÇIKARDI
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, dün Fatih Cami'nde gerçekleştirilen basın toplantısının ardından okçuluktaki hünerlerini gösterdi.
BÜYÜK ONUR DUYUYORUZ
"Bizim milli kimliğimiz, Çanakkale gibi önemli parçalarından bir tanesi olarak idrak edilmeye başlanacak" diye Bilal Erdoğan, "Okçular Vakfı olarak bunun ön adımını atmaktan büyük onur duyuyoruz. İnşallah gençlerimiz, dünyada birçok çalkantının yaşandığı, birçok belirsizliğin hakim olduğu bu dönemde Türkiye'nin yine İslam ümmetinin en önemli aktörü olarak büyük işler yapacaktır. Türkiye'nin zulümlere karşı duracağı ve adaleti temin etmek için çalışacağı bu 21. yüzyılda inşallah Malazgirt bizim için önemli bir referans noktası olacaktır" açıklamasında bulundu.
GENÇLERİMİZ İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Malazgirt Zafer Kutlamaları kapsamında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, önemli mesajlar yolladı. Malazgirt'in bir fetih ruhu olduğunun altını çizen Bakan Osman Aşkın Bak, "Çanakkale ruhunu taşıyan yüz binlerce gencimizi Çanakkale'ye götürdük. Bizler belki bu fırsatı yakalayamadık ama şimdi gençlerimiz bu fırsatı yakaladılar. Yüz binlerce genç, bakanlığımız, belediyeler, sivil toplum kuruluşları tarafından Çanakkale'ye götürüldü. Oradaki ruhu yaşadılar. Ben inanıyorum ki, bu süreçte Malazgirt'te başlayan bu hareket, heyecan ve Anadolu'nun fetih ruhunu gençlerimiz orada idrak ederek, Türklerin Anadolu'ya gelişi ile neler başardığını ve neler yaptığını ve cihan imparatorluğuna doğru yürüdüğünü idrak edecekler. Malazgirt, bir fetih ruhudur, sürecin başlangıcıdır" sözlerini sarfetti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 26 AĞUSTOS'TA MALAZGİRT'TE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malazgirt'te 26 Ağustos'ta yapılacak etkinliklere de değinen Osman Aşkın Bak, "Orada gerçekleştirilecek okçuluk ve etnospor etkinlikleriyle gençlerimizin manevi havayla beraber fetih ruhunu kazanmalarıyla geleceğe daha güçlü bir şekilde yürüyeceğimize inanıyorum. Gençlerimizin ne kadar kutlu bir topluluktan geldiklerini anlamaları için önemli bir süreç. Tüm dünyaya şunu göstermeliyiz. Biz bin yıldır bu topraklardayız. Gidecek başka yerimiz yok" diye konuştu.
FATİH SULTAN MEHMET'İN KABRİNE TOPRAK BIRAKTILAR
Konuşmaların ardından Bakan Osman Aşkın Bak ile Bilal Erdoğan ve beraberindekiler, Fatih Sultan Mehmet'in kabrini ziyaret etti. Burada dua edildikten sonra Malazgirt'ten getirilen toprağı serpildi.
OKÇULARA TAŞ ÇIKARDI
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, dün Fatih Cami'nde gerçekleştirilen basın toplantısının ardından okçuluktaki hünerlerini gösterdi.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 01:20
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