 Erdoğan: Kültürümüze sahip çıkmalıyız – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Erdoğan: Kültürümüze sahip çıkmalıyız

    Erdoğan: Kültürümüze sahip çıkmalıyız
    Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı , Kütahya'da düzenlenen '3. Geleneksel Türk Oyunları Festivali'ne katıldı. Yay gerip ok atan Erdoğan, "Çok köklü bir geçmişe sahip milletiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kültürümüz yeniden canlanmaya başladı. Kültürümüze sahip çıkmalıyız" dedi.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:25
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