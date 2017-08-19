Önemli işlere İmza attık
'TEŞEKKÜR EDİYORUZ'
Erdoğan, "Geleneksel sporlarımızı çok önemsiyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş, yitik değerlerimizin yeniden hak ettiği yere gelmesi adına Karesi Belediyesi de önemli işlere imza atıyor. Görüyorum ki Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz; okul, havuz ve okçuluk sporunu birleştirerek bu işi bitirmiş. Kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:11
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