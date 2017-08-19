 Önemli işlere İmza attık – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Önemli işlere İmza attık

    Önemli işlere İmza attık
    Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve , Karesispor Okulu'nu ziyaret etti. Erdoğan ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile beraber ok attı. TÜGVA İl Temsilciliği'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, Yılmaz ile birlikte Karesi Spor Okulu'nun yaz dönemi kurslarının devam ettiği Fatih İlkokulu'nu ziyaret etti. Okul bahçelerinde yüzen, kaykaya binen, top oynayan çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet eden Erdoğan, çocukların binicilik eğitimi de aldığı okul bahçesinde ata bindi ve Başkan Yılmaz ile birlikte 'Ya Hakk' diyerek ok attı.

    'TEŞEKKÜR EDİYORUZ'
    Erdoğan, "Geleneksel sporlarımızı çok önemsiyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş, yitik değerlerimizin yeniden hak ettiği yere gelmesi adına Karesi Belediyesi de önemli işlere imza atıyor. Görüyorum ki Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz; okul, havuz ve okçuluk sporunu birleştirerek bu işi bitirmiş. Kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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