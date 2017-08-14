 Dünya Kupası’na iki vize birden aldılar – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Dünya Kupası’na iki vize birden aldılar

    Dünya Kupası’na iki vize birden aldılar
    Dünya Okçuluk Kupası 4. ayak yarışmalarında, klasik yay karışık takımda Mete Gazoz-Yasemin Ecem Anagöz ikilisi dün 4. oldu. Berlin'de sona eren organizasyonda Türkiye Erkekler makaralı yayda altın madalya kazanan Demir Elmaağaçlı ile kadınlar makaralı yayda gümüş madalya elde eden Yeşim Bostan, Roma'da yapılacak Dünya Kupası Finali'ne katılacak.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:29
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