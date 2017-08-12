Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya şampiyonunun düğününe katıldı

Muratpaşa İlçesi Meltem Mahallesi'ndeki Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'ne inen Erdoğan, düğün töreninin yapıldığı, tesislerin hemen karşısındaki Cam Piramit'e makam aracıyla geçti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cam Piramit'e girişte, kendisini bekleyenleri el sallayarak selamladı. Cumhurbaşkanı'nın gelişi nedeniyle Antalya emniyeti de geniş güvenlik önlemi aldı. Düğüne katılan davetliler, arama yapıldıktan sonra içeriye alındı. Cumhurbaşkanı'nın girişinin hemen öncesinde Sakıp Sabancı Bulvarı da trafiğe kapatıldı. Yoldan geçmek isteyen turist ve vatandaşlara izin verilmedi.



YARIN DA ANTALYA'DA



Yaklaşık bin davetlinin katıldığı düğün, basına kapalı gerçekleştirildi. Saat 22.00'a kadar düğünde kalan Erdoğan ve eşi, Belek turizm bölgesinde konaklayacağı otele gitmek için Cam Piramit'ten ayrıldı. Bu sırada kapıda bekleyen bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Reisim, liderim" diye seslenerek görüşmek istediğini söyledi. Ancak güvenlik önlemi alan polis ekipleri, sesini duyuramayan kadının geçişine izin vermedi. Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan, daha sonra helikopterle Belek'e gitti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ise Ak Parti Antalya İl Başkanlığı'nın Expo 2016 Kongre Merkezi'nde düzenleyeceği Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak.