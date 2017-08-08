 Okçulukta büyük sınav – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Okçulukta büyük sınav

    Okçulukta büyük sınav
    Milli okçu , 4 ayaktan oluşan Dünya Kupası'nın finali öncesinde Berlin'de yarışacak. Bugün başlayıp 6 gün sürecek turnuvada mücadele edecek olan genç sporcu, en iyi 8 arasına girmeye çalışacak. Mete Gazoz, hedeflediği listeye girmesi halinde 2-3 Eylül'de Roma'da gerçekleştirilecek finalde Dünya Kupası'nın sahibi olmak için yarışacak.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:51
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