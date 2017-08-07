Litvanya’da tarihi başarı

Litvanya'da düzenlenen Dünya Gençler Kürek Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular tarihi bir başarı elde etti. İki tek A finalinde yarışan İsmail Ali Bekiroğlu ve Aydın İnanç Şahin, bronz madalya kazandı. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra dünyada da 3.'lük kürsüne çıkan Fenerbahçeli sporcular, 6.58.90'lık bir derece yaptı. Hırvatistan 6.51.11'le birinci, Romanya da 6.54.50 ile ikinci oldu.