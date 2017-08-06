 Gamze Gürdal tarihe geçecek – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    tarihe geçecek

    Gamze Gürdal tarihe geçecek
    Paralimpik oyunlarına dahil edilen tekvando branşında milli formayı giyen Gamze Gürdal, 2020 Tokyo'da olmak için çalışıyor. Gamz e "Tekvando branşında oyunlara katılan ilk milli sporcular arasında yer alarak, tarihe geçmeyi hedefliyorum. Dövüş sporu hiç kolay değil. Her gün ağlayarak antrenman yapıyordum. Başarı elde etmek için çok çalıştım. Tarihe geçmek istiyorum" dedi.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:28
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