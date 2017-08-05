 Türkiye, Avrupa Şampiyonu oldu – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Türkiye, Avrupa Şampiyonu oldu

    Türkiye, Avrupa Şampiyonu oldu

    Hırvatistan'ın Sveti Ivan Zelina kentinde düzenlenen EuroHockey Championship III Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Hokey Kadın Takımı Şampiyon oldu.

    28 Temmuz 5 Ağustos 2017 tarihleri arasında İsviçre, Litvanya, Hırvatistan ve Slovenya ile şampiyonluk mücadelesi veren Ay Yıldızlılar ilk maçında Litvanya ile 2-2 berabere kaldı. Hırvatistan'ı 2-0, Slovenya'yı ise 8-0 ile geçen Milliler şampiyonun belirleneceği maçta İsviçre ile karşılaştı.
    Zorlu isviçre maçını 2-1 kazanan A Milli Kadın Hokeyciler EuroHockey Championship III Kadınlar Avrupa Şampiyonasında şampiyon olarak Championship II'ye yükseldi.

    Şampiyona sonunda yapılan seremonide en iyi oyuncu ödülünü Millilerimizin Kaptanı Perihan Küçükkoç aldı.

    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:32
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türkiye, Avrupa Şampiyonu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.