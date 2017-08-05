Türkiye, Avrupa Şampiyonu oldu
Hırvatistan'ın Sveti Ivan Zelina kentinde düzenlenen EuroHockey Championship III Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Hokey Kadın Takımı Şampiyon oldu.
28 Temmuz 5 Ağustos 2017 tarihleri arasında İsviçre, Litvanya, Hırvatistan ve Slovenya ile şampiyonluk mücadelesi veren Ay Yıldızlılar ilk maçında Litvanya ile 2-2 berabere kaldı. Hırvatistan'ı 2-0, Slovenya'yı ise 8-0 ile geçen Milliler şampiyonun belirleneceği maçta İsviçre ile karşılaştı.
Zorlu isviçre maçını 2-1 kazanan A Milli Kadın Hokeyciler EuroHockey Championship III Kadınlar Avrupa Şampiyonasında şampiyon olarak Championship II'ye yükseldi.
Şampiyona sonunda yapılan seremonide en iyi oyuncu ödülünü Millilerimizin Kaptanı Perihan Küçükkoç aldı.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:32
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İmparator için baskıya devam
Toplam 33
Yorum
turgut dört yıl üst üste şampiyon birde avrupa şampiyonluğu daha ne düşünüyorsunuz akıllılar. aklınız niye gitti?
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İmparator için baskıya devam
Toplam 33
Yorum
Hamit senden Taraftarolarak vaz gecerik kimsenin umrunda bile olmaz ALI askiya simdidenden asa bilirsin Fati terim bizim imperator fatih terim
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Elif sahne alıyor
Toplam 3
Yorum
jaffa_ziya Genç yaşına rağmen çok iyi topçu.
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