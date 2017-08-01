Yusuf Dikeç Avrupa Şampiyonu

Milli atıcı Yusuf Dikeç, Azerbaycan'da düzenlenen Ateşli Silahlar Trap-Skeet Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Başkent Bakü'de düzenlenen organizasyonda, 25 metre merkez ateşlemeli tabanca erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu, 587 puan toplayarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti.