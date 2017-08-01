 Yusuf Dikeç Avrupa Şampiyonu – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Avrupa Şampiyonu

    Yusuf Dikeç Avrupa Şampiyonu
    Milli atıcı Yusuf Dikeç, Azerbaycan'da düzenlenen Ateşli Silahlar Trap-Skeet Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Başkent Bakü'de düzenlenen organizasyonda, 25 metre merkez ateşlemeli tabanca erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu, 587 puan toplayarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yusuf Dikeç Avrupa Şampiyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.