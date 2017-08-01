 Tarihe geçtik – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Tarihe geçtik

    Tarihe geçtik

    İşitme Engelliler Olimpiyatları tarihinde 84 madalya alan Milliler Samsun’da 17 altın, 7 gümüş ve 22 bronz ile toplam 46 madalya aldı.

    Türkiye, ilk kez ev sahipliği yaptığı dünyanın en büyük üçüncü spor organizasyonu 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda tarihi bir başarıya imza attı. Millilerimiz, Samsun'da 18-30 Temmuz'da başarılı bir şekilde düzenlenen organizasyonda kazandıkları madalyalarla tarihinin en iyi İşitme Engelliler Olimpiyatları'nı geçirdi. İlki 1961 yılında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de olmak üzere toplamda 11. kez İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılan milliler en fazla madalyayı ev sahipliği yaptığı organizasyonda elde etti. İşitme Engelliler Olimpiyatları tarihinde daha önce 84 madalya alan Türkiye, Samsun'da 46 madalya aldı. Türkiye, 2013 yılında Sofya'daki organizasyonu 33 madalya almıştı.

    TÜRKİYE 4. SIRADA BİTİRDİ
    Türkiye, 97 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun 20 branşta mücadele ettiği 'nı 4. sırada bitirdi. Samsun'da 118'i kadın toplam 294 sporcu ile katılan ay-yıldızlılar, genel klasmanda Rusya, Ukrayna ve Güney Kore'nin ardında yer aldı. ABD, Çin, Japonya ve İran gibi ülkeleri geride bırakan Türkiye, 17 altın, 7 gümüş ve 22 bronz olmak üzere toplamda 46 madalyaya ulaştı.



    EN BÜYÜK BAŞARI GÜREŞTE GELDİ
    Türkiye, Samsun'da en büyük başarıyı güreşte yaşadı. Milliler olimpiyatlarda 5 altın ve 6 bronz madalya kazandı. Güreşte İlhan Çıtak hem serbest hem de grekoromende altın madalya kazanırken, Mehmet Ali Yiğit, Muhammet Akdeniz ve Kadir Kuş, grekoromen stilde altın aldı. Güreşte ayrıca Mehmet Ali Yiğit, Ahmet Talha Kacur, Celal Koçak, Dursun Gözel, Ercan Gör ve Onur Arı da bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye'nin güreşten sonra en başarılı olduğu branş tekvando oldu. Türk sporcular tekvando da 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

    20 BRANŞIN 9'UNDA MADALYA
    Türk sporcular, Tenis branşındaki ilk madalyasına Samsun'da ulaştı. Tutem Banguoğlu ve Asuman Şakı, kadınlar çiftlerde bronz madalya alarak, Türkiye'ye bu branşta ilk madalyayı getirdi. Türkiye 20 branşın 9'unda madalya kazandı. Güreş, tekvando, karate, judo, atletizm, futbol, hentbol, voleybol ve tenis branşlarında madalya elde etti. Takım oyunlarında erkekler futbol, hentbol ve voleybol takımları altın madalya ulaştı.



    SELVER'E COŞKULU KARŞILAMA
    2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda kadınlar +67 kiloda altın madalya kazanan Konyalı tekvandocu Selver Şeker, kente dönüşte coşkuyla karşılandı. Otobüs terminalinde ailesi, spor eğitmenleri ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:03
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