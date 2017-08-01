Tarihe geçtik
İşitme Engelliler Olimpiyatları tarihinde 84 madalya alan Milliler Samsun’da 17 altın, 7 gümüş ve 22 bronz ile toplam 46 madalya aldı.
TÜRKİYE 4. SIRADA BİTİRDİ
Türkiye, 97 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun 20 branşta mücadele ettiği 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nı 4. sırada bitirdi. Samsun'da 118'i kadın toplam 294 sporcu ile katılan ay-yıldızlılar, genel klasmanda Rusya, Ukrayna ve Güney Kore'nin ardında yer aldı. ABD, Çin, Japonya ve İran gibi ülkeleri geride bırakan Türkiye, 17 altın, 7 gümüş ve 22 bronz olmak üzere toplamda 46 madalyaya ulaştı.
EN BÜYÜK BAŞARI GÜREŞTE GELDİ
Türkiye, Samsun'da en büyük başarıyı güreşte yaşadı. Milliler olimpiyatlarda 5 altın ve 6 bronz madalya kazandı. Güreşte İlhan Çıtak hem serbest hem de grekoromende altın madalya kazanırken, Mehmet Ali Yiğit, Muhammet Akdeniz ve Kadir Kuş, grekoromen stilde altın aldı. Güreşte ayrıca Mehmet Ali Yiğit, Ahmet Talha Kacur, Celal Koçak, Dursun Gözel, Ercan Gör ve Onur Arı da bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye'nin güreşten sonra en başarılı olduğu branş tekvando oldu. Türk sporcular tekvando da 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.
20 BRANŞIN 9'UNDA MADALYA
Türk sporcular, Tenis branşındaki ilk madalyasına Samsun'da ulaştı. Tutem Banguoğlu ve Asuman Şakı, kadınlar çiftlerde bronz madalya alarak, Türkiye'ye bu branşta ilk madalyayı getirdi. Türkiye 20 branşın 9'unda madalya kazandı. Güreş, tekvando, karate, judo, atletizm, futbol, hentbol, voleybol ve tenis branşlarında madalya elde etti. Takım oyunlarında erkekler futbol, hentbol ve voleybol takımları altın madalya ulaştı.
SELVER'E COŞKULU KARŞILAMA
2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda kadınlar +67 kiloda altın madalya kazanan Konyalı tekvandocu Selver Şeker, kente dönüşte coşkuyla karşılandı. Otobüs terminalinde ailesi, spor eğitmenleri ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:03
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan gelsin iyi bir sponsor bulunursa.beşiktaşın meddya yüzü olsun,reklamımızı yapsın yeterli.rahat 100 mlyon adt. forması satar gerisini hayal e
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan haberde sponsor arandığından bahsedilmiş.senin bildiklerini onlarda transfermatikten öğrenmiyorlardır eminim
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Şenol Güneş ne yanıt verdi?
Toplam 21
Yorum
selahattin Adam ya.... gözümde bir kez daha büyüdün Şenol hoca ......
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