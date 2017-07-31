 ''Teşekkürler Erdoğan'' – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ''Teşekkürler Erdoğan''

    ''Teşekkürler Erdoğan''

    ICSD Başkanı Rukhledev, “Her şeyin çok güzel geçmesini sağlayan ’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

    Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Valery Rukhledev'den Türkiye'ye övgü dolu sözler... Samsun'un 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na çok iyi bir şekilde ev sahipliği yaptığını belirten Rukhledev, "Özellikle sporcuların güvenliği açısından huzur dolu ve güzel bir zaman geçirmelerini sağladıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel oyunlar izledik" ifadelerini kullandı.

    DÜNYAYA MESAJ VAR
    Rukhledev sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye'nin polisi, gönüllüleri ve katılımcıları çok yardımcı oldu. Ulaşımdan, konaklamaya ve tercümanlık hizmetine kadar bizlere yardımcı olup güzel vakit geçirmemizi sağladılar. Bu durum dünyaya, Türkiye'nin böyle büyük organizasyonları yapabileceğini gösteriyor."

    TÜRKİYE SINIFI GEÇTİ
    Samsun Organizasyon Komitesi Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, ev sahipliği yaptıkları organizasyona verilen puanı açıkladı. Baltacı, "Şehre 8 binin üzerinde yabancı misafir geldi. Tarihin en çok madalya kazanan milli takımı burada ortaya çıktı. Deaflympics 2017 Samsun'a yüzde 99.5 başarı notu verildi" dedi.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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