''Teşekkürler Erdoğan''
ICSD Başkanı Rukhledev, “Her şeyin çok güzel geçmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum” dedi.
DÜNYAYA MESAJ VAR
Rukhledev sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye'nin polisi, gönüllüleri ve katılımcıları çok yardımcı oldu. Ulaşımdan, konaklamaya ve tercümanlık hizmetine kadar bizlere yardımcı olup güzel vakit geçirmemizi sağladılar. Bu durum dünyaya, Türkiye'nin böyle büyük organizasyonları yapabileceğini gösteriyor."
TÜRKİYE SINIFI GEÇTİ
Deaflympics 2017 Samsun Organizasyon Komitesi Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, ev sahipliği yaptıkları organizasyona verilen puanı açıkladı. Baltacı, "Şehre 8 binin üzerinde yabancı misafir geldi. Tarihin en çok madalya kazanan milli takımı burada ortaya çıktı. Deaflympics 2017 Samsun'a yüzde 99.5 başarı notu verildi" dedi.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:10
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Fellaini de flaş gelişme!
Toplam 3
Yorum
ALLAH RAZI OLSUN..!! MOURİNHO GS'YA GAZ VERMEYE ÇALIŞMA..:-)) EĞER KADRODA DÜŞÜNÜYOR OLSAYDIN ŞİMDİYE KADAR SÖZLEŞMESİNİ UZATIRDIN..! ZATEN HİÇ GEREKLİ DEĞİL.!!
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Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 12
Yorum
fatih BOŞŞ !Q! Bu Sene Şampiyon gene BeŞİKTAŞ
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'Emre Mor'dan vazgeçtik'
Toplam 11
Yorum
BeşiktAŞK Hahaha Lens İle Anlaştık Kadro Mükemmel Bu senede Şampiyonuz :D :D
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