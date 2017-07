Deaflympics 2017’de Türkiye 4. oldu

Samsun’da 18-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen ve Deaflympics tarihinin en yüksek katılımlı organizasyonu olan "23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları"nda 21 farklı branşta, Rusya 85'i altın toplam 199 madalya ile birinciliği elde ederken, Türkiye 17'si altın ile toplam 46 madalya ile dördüncü oldu.

Samsun'da 18-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen ve 97 ülkeyi, 3 binin üzerinde sporcu ve 5 binin üzerinde katılımcıyı buluşturan, Türk spor tarihinin ve Deaflympics tarihinin en geniş katılımlı spor organizasyonu Deaflympics Samsun 2017, Yaşar Doğu Spor Salonunda düzenlenen görkemli kapanış töreniyle sona erdi.



Toplam 21 farklı branşta yapılan oyunlarda Rusya 85'i altın 199 madalya ile birinciliği kazandı. Ukrayna 21'i altın 99 madalya ile ikinci, Güney Kore 18'i altın 52 madalya ile üçüncü, Türkiye 17'si altın 46 madalya ile olimpiyat oyunlarını 4'ncü sırada kapattı.



Türkiye, Deaflympics 2017'yi 46 madalyayla tamamladı

Türkiye, ev sahibi olduğu bu büyük organizasyonu 46 madalyayla tamamladı. Milliler böylece, 32 madalya kazanılan Sofya 2013'ü geride bıraktı ve kendi Deaflympics rekorunu kırdı.

Oyunların en başarılı ülkesi, 85'i altın, 53'ü gümüş, 61'i bronz olmak üzere toplam 199 madalya kazanan Rusya oldu. Ukrayna 21 altın, 42 gümüş ve 26 bronzla toplam 99 madalya alırken, Kore 18 altın, 20 gümüş, 14 bronzla toplam 52 madalya kazandı. Türkiye, 17 altın, 7 gümüş ve 22 bronzla toplam 46 madalyaya ulaşıp dördüncülükte yer aldı.

Türkiye'ye madalya getiren sporcuların isimleri:



Altın Madalya (17)

Atletizm (1): Yasin Süzen (Erkekler 400 metre)

Futbol (1): Türkiye İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı

Grekoromen Güreş (4): Mehmet Ali Yiğit (Erkekler 59 kg), Muhammet Akdeniz (Erkekler 71 kg), Kadir Kuş (Erkekler 75 kg), İlhan Çıtak (Erkekler 98 kg)

Hentbol (1): Türkiye İşitme Engelliler Erkek Hentbol Milli Takımı

Judo (2): Erkan Esenboğa (Erkekler 60 kg), Erkan Esenboğa / Abdullah Sevinç (Karışık takım kata)

Karate (2): Gamze Keresteci (Kadınlar Kumite + 68 kg), Burak Mert Can / Mehmet Ali Sapmaz /Fatih Çiçek (Erkekler takım kata)

Serbest Güreş (1): İlhan Çıtak (Erkekler 97 kg)

Tekvando (4): Ali Rıza Karaca (Erkekler bireysel poomsae), Ayşe Gül Gökkaya / Aslıhan Savan / Elif Yenigün (Kadınlar takım poomsae), Selver Şeker (Kadınlar +67 kg), Merve Yazıcı (Kadınlar 49 kg)

Voleybol (1): Türkiye İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı



Gümüş (7)

Atletizm (1): Muhammet Çakır (Erkekler Çekiç Atma)

Judo (1): Mehmet Uysal (+100 kg)

Karate (2): Burak Mert Can (Erkekler Kata), Mehmet Ali Sapmaz (Erkekler Kumite 67 kg)

Tekvando (3): Ayşe Gül Gökkaya (Kadınlar bireysel poomsae), İbrahim Atamer / Zeki Çalışkan / Ali Karaca (Erkekler takım poomsae), Muhammed Güler (Erkekler 68 kg)



Bronz (22)

Atletizm (1): Şükrü Çetinkaya / Hasan Baydaş / Hüseyin Baydaş / Yasin Süzen (Erkekler 4x400 metre bayrak)

Grekoromen Güreş (2): Celal Koçak (Erkekler 66 kg), Ahmet Talha Kaçur (Erkekler 80 kg)

Judo (3): Ayşe Kesiktaş (Kadınlar 70 kg), Samet Bulut (Erkekler 100 kg), Dilek Altın / Münife Aydın / İpek Erçin / Didem Erel / Ayşe Kesiktaş / Zehra Özbey / Serpil Yavuz (Kadınlar Takım)

Karate (8): Rümeysa Akyüzlü (Kadınlar Kumite 61 kg), Melek Dereköy (Kadınlar Kumite 68 kg), Kader Işık (Kadınlar Kumite Açık), Fatih Çiçek (Erkekler Kata), Burak Mert Can (Erkekler Kumite 60 kg), Volkan Kardeşler (Erkekler Kumite 75 kg), Kader Işık / Rezzan Işık / Zeliha Işık (Kadınlar Takım Kata), Rümeysa Akyüzlü / Melek Dereköy / Melek Morgil / Sena Sönmez / İrem Topaloğlu (Kadınlar Takım Kumite)

Serbest Güreş (4): Mehmet Ali Yiğit (Erkekler 61 kg), Onur Arı (Erkekler 65 kg), Ercan Gör (Erkekler 70 kg), Dursun Gözel (Erkekler 86 kg)

Tekvando (3): İbrahim Atamer / Aslıhan Savan (Karışık Çiftler Poomsae), Batuhan Şimşek (Erkekler 80 kg), Osman Geçit (Erkekler +80 kg)

Tenis (1): Tutem Banguoğlu / Asuman Şakı (Çift Kadınlar)