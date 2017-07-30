 Türk hakem kurtardı – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    Türk hakem kurtardı

    Türk hakem kurtardı
    Türk hakem hayat kurtardı. 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Brezilya ile Büyük Britanya arasındaki kadınlar futbol 3.lük maçında rakibiyle çarpışıp dili boğazına kaçan Brezilyalı oyuncuya ilk müdahaleyi maçın hakemi Ömür Bozkurt yaptı.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:50
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