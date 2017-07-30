İşitme Engelliler Olimpiyatları sona erdi
2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Türkiye, madalya sıralamasında 4'üncülüğü elde etti.
Samsun'da düzenlenen organizasyonda madalya mücadelesi sona erdi.
Türkiye, 17 altın, 7 gümüş ve 22 bronz olmak üzere topladığı 46 madalya ile genel sıralamada 4'üncü oldu.
İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Rusya, 85 altın, 53 gümüş ve 61 bronz olmak üzere 199 madalyayla genel sıralamada zirvede yer aldı.
Rusya'nın ardından 21 altın, 42 gümüş ve 36 bronzla 99 madalya elde eden Ukrayna, ikinci sırayı aldı. 18 altın, 20 gümüş ve 14 bronz olmak üzere 52 madalyaya sahip Güney Kore, üçüncü sıranın sahibi oldu.
2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda madalya sıralamasını ilk 10'da tamamlayan ülkeler şöyle:
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1
|Rusya
|85
|53
|61
|199
|2
|Ukrayna
|21
|42
|36
|99
|3
|Güney Kore
|18
|20
|14
|52
|4
|Türkiye
|17
|7
|22
|46
|5
|Çin
|14
|9
|11
|34
|6
|Japonya
|6
|9
|12
|27
|7
|İran
|5
|9
|20
|34
|8
|Venezuela
|5
|5
|8
|18
|9
|Kenya
|5
|5
|6
|16
|10
|ABD
|5
|3
|8
|16
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:24
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''İstifa etmedim!''
Toplam 20
Yorum
VEFALI TÜRK GELDİ YİNE TÜRKÜ TÜRK YAPAN VEFADIR VATAN MİLLET SEVGİSİDİR TFFNİN YAPTIGINA BAK BİDE TERİMİN TÜRKİYEME VEFASINA NE DEMİŞ ALTIN YERE DÜSMEYLE PUL OLMAZ
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Tudor karışamaz
Toplam 20
Yorum
Düsseldorf'lu Maganda ile böylesine bir sorumlulukta olan biri arasinda fark yoksa,, söylenecek fazla bir şey yok demektir !
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Burak Yılmaz, Trabzonspor'da!
Toplam 2
Yorum
Güven koçak Burak Yılmaz Trabzonspor için Umarım hayırlı olur ve ellinci yılda şampiyonlar tekrar ulaşma hayalimiz gerçek olur bu transfer
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