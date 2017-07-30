 İşitme Engelliler Olimpiyatları sona erdi – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    İşitme Engelliler Olimpiyatları sona erdi

    İşitme Engelliler Olimpiyatları sona erdi

    'nda Türkiye, madalya sıralamasında 4'üncülüğü elde etti.

    Samsun'da düzenlenen organizasyonda madalya mücadelesi sona erdi.

    Türkiye, 17 altın, 7 gümüş ve 22 bronz olmak üzere topladığı 46 madalya ile genel sıralamada 4'üncü oldu.

    İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Rusya, 85 altın, 53 gümüş ve 61 bronz olmak üzere 199 madalyayla genel sıralamada zirvede yer aldı.

    Rusya'nın ardından 21 altın, 42 gümüş ve 36 bronzla 99 madalya elde eden Ukrayna, ikinci sırayı aldı. 18 altın, 20 gümüş ve 14 bronz olmak üzere 52 madalyaya sahip Güney Kore, üçüncü sıranın sahibi oldu.

    'nda madalya sıralamasını ilk 10'da tamamlayan ülkeler şöyle:

    Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
    1 Rusya 85 53 61 199
    2 Ukrayna 21 42 36 99
    3 Güney Kore 18 20 14 52
    4 Türkiye 17 7 22 46
    5 Çin 14 9 11 34
    6 Japonya 6 9 12 27
    7 İran 5 9 20 34
    8 Venezuela 5 5 8 18
    9 Kenya 5 5 6 16
    10 ABD 5 3 8 16
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:24
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